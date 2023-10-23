Almanya'nın köklü futbol kulüplerinden Bayern Münih'in yenilmezlik serisi merak konusu oldu. Bayern Münih, son maçlarındaki performansı ile dikkat çekiyor. Kaç maçtır yenilmediği ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Bayern Münih kaç maçtır yenilmiyor? Şampiyonlar Ligi gruplarından Bayern Münih kaç maçtır yenilmiyor, en son ne zaman mağlup oldu?

Bayern Münih kaç maçtır yenilmiyor? Şampiyonlar Ligi gruplarından Bayern Münih kaç maçtır yenilmiyor, en son ne zaman mağlup oldu?

Bayern Münih kaç maçtır yenilmiyor? Almanya'nın köklü futbol kulüplerinden Bayern Münih'in yenilmezlik serisi merak konusu oldu. Bayern Münih, son maçlarındaki performansı ile dikkat çekiyor. Kaç maçtır yenilmediği ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Bayern Münih kaç maçtır yenilmiyor? Şampiyonlar Ligi gruplarından Bayern Münih kaç maçtır yenilmiyor, en son ne zaman mağlup oldu? Detaylar...

BAYERN MÜNİH KAÇ MAÇTIR YENİLMİYOR?

Bayern Münih Şampiyonlar Ligi gruplarında 36 maçtır yenilmiyor. 24 Ekim Salı günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Bayern Münih'in yenilmezlik serisinin bozulup bozulmayacağı merak konusu.

Bayern Münih bu sezon oynadığı grup maçlarında Manchester United'ı 4-3 Kopenhag'ı ise 2-1 mağlup etti. Galatasaray ise son maçında Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

3 FUTBOLCU SAKAT

Bayern Münih'te son idmana katılan Serge Gnabry ve Manuel Neuer'in yanı sıra sakat futbolcular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro kadroda yer almadı.

4 PUANIMIZ VAR

Galatasaray ile Bayern Münih, 24 Ekim Salı saat 19.45'te Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. A Grubu'nda 2. sırada yer alan temsilcimizin 4 puanı bulunuyor. Tüm maçlarını kazanan Alman devi ise liderlik koltuğunda oturuyor.