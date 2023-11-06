Galatasaray Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile Allianz Arena'da karşılaşacak. Peki, Bayern Münih hangi ülkenin takımı? Bayern Münih hangi ligde?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray'ın sahasında Bayern Münih'e 3-1 yenildiği karşılaşmanın ardından, şimdi ise bu rekabetin rövanş müsabakası bekleniyor. Bayern Münih hangi ülkenin takımı? Bayern Münih hangi ligde?

BAYERN MÜNİH HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FC Bayern München, Almanya'nın Münih kentinde kurulmuş Alman spor kulübüdür. Bayern Münih, futbol tarihinde birçok başarıya sahiptir. 2 Kıtalararası Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 32'i Bundesliga olmak üzere toplam 33 Almanya Ligi ve 20 Alman Kupası'na sahiptir. Almanya'nın en başarılı kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla Benfica ve Barcelona'dan sonra bu alanda 3. sıradadır. Bayern Münih'in ayrıca satranç, hentbol, basketbol, jimnastik, bowling ve masa tenisi şubeleri vardır. Gelirleri açısından 1,85 milyar $ ile Almanya'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük kulübüdür.