Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından hakem tartışmaları yaşanıyor. Peki, Bayern Münih Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçı iptal mi olacak?

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI İPTAL Mİ OLACAK?

Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, "Galatasaray Kulübü, Bayern Münih maçının tartışmalı hakemi Antonio Nobre ve VAR'daki hakemleri UEFA'ya şikayet edecek." ifadelerini kullandı

NE OLMUŞTU

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Fußball Arena München'de oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2-1 kazandı.

Golümüz 90+3'te Cedric Bakambu'dan geldi. Ev sahibi takımın gollerini 80 ve 86'da Harry Kane kaydetti.

Bayern Münih XI: Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae, Alphonso Davies, Noussair Mazraoui, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sane, Jamal Musiala, Kingsley Coman, Harry Kane.

Galatasaray XI: Fernando Muslera, Sacha Boey, Angeliño, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Mauro Icardi.

İlk atak Galatasaray'dan geldi. Wilfried Zaha, henüz maçın 3. dakikasında merkezde aldığı topu tekte savunma arkasına sarkan Icardi'ye gönderdi. Arjantinli yıldız karşı karşıya kaldığı Neuer'e karşı topun dibine girerken Alman kaleci dikkatliydi. Bu esnada Icardi için ofsayt bayrağı da kaldırıldı.

5. dakikada Harry Kane'in ceza sahası dışından çok sert şutunu Muslera kornere tokatladı.

10. dakikada Kerem Aktürkoğlu önde kaptığı topu bekletmeden Ziyech'e verdi. Rakibi hazırlıksız yakaladığımız bu anda Ziyech'in şutu savunmaya çarptı. Ön alanda müthiş baskımız rakibi zaman zaman hataya zorladı.

14. dakikada Bayern tehlikeli geldi. Taç çizgisinde Kerem Aktürkoğlu'nun kaptırdığı top sonrası Sane ceza alanına girerek Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera çevik davranarak Sane'nin çalım denemesini sezdi ve müdahalesini yaparak olası gole geçit vermedi.

19'da Alphonso Davies, Sacha'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

22'de kısa paslar sonrasında Sane'yi yay üstünde buluşturdular. Alman futbolcunun sol ayağıyla sert şutu yandan auta çıktı. 28'de tekrar paslarla ceza alanını yaran rakip takım Musiala ile bu sefer ceza sahası dışından kalemizi yokladı. Top yandan az farkla auta çıktı.

30'da Kane'in aşırdığı topta Goretzka, savunma arkasına koşan Sane'e gönderdi. Sane Muslera ile karşı karşıya kalırken kaptan açıyı çok iyi daraltarak bir kez daha gole geçit vermedi.

40. dakikada Kane'in derinlemesine pasını Musiala alamadı ve sakatlandı. Bu dakikada yerini Thomas Müller'e bıraktı.

40'tan sonra sahada Galatasaray rüzgarı esti. Ziyech'in pasında Icardi Neuer ile karşı karşıya kalırken vuruşunu Neuer kapattı. Bir dakika sonra Icardi'nin müthiş topuk pasında Kerem, ceza sahasındaki Ziyech'e verdi. Faslı yıldız kaleye çok yakın bir yerde golle burun buruna gelmesine rağmen istediği vuruşu yapamadı. Üç dakika uzayan ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

53. dakikada Coman'ın arka direğe açtığı ortada Kane'in vuruşu direkten döndü. 57'de Kimmich'in kornerden ortasında Kane'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

58'de Barış Alper Yılmaz, Hakim Ziyech'in yerine oyuna girdi.

61'de sağ kanattan kazandığımız serbest vuruşa Barış Alper Yılmaz kafayla vurdu ve top üstten auta çıktı.

62'de müthiş bir baskıyla golü bulduk ama ofsayta takıldık. Angelino'nun mükemmel pasını Icardi ceza alanına mükemmel indirdi ve Lucas ile golü bulduk; ancak Icardi için ofsayt bayrağı kalktı.

65'te Coman'ın sağ çaprazdan şutu çerçeveyi bulmadı.

69'da Icardi ve Kaan Ayhan çıkarken Tete ve Sergio Oliveira yerlerine girdi. 78'de ise Zaha ve Angelino oyundan çıktı. Bakambu ve Nelsson giren isimler oldu.

80'de Bayern Münih duran toptan gol buldu. Harry Kane topu filelerimizi gönderdi. 86'da Mathys Tel'in arka direğe basında Kane boş kaleye yuvarladı: 2-0.

90+1'de Gnarby'nin pasında Müller karşı karşıya auta attı. 90+3'te Sergio'nun savunma arkasına pasına süratle hareketlenen Bakambu, uzak köşeye güzel bir vuruşla Neuer'i avladı. Kalan dakikalarda uzun toplarla şansımızı denesek de süre yetmedi ve rakip takım mücadeleyi 2-1 kazandı.