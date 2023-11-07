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Bayern Münih Galatasaray muhtemel 11'ler!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. İki takım daha önce 3 kez resmi maçta karşılaştı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera sakat olduğu için yerine Günay forma giyecek. Bayern Münih ise Bundesliga'da 2. sırada yer alıyor. Bayern Münih Galatasaray muhtemel 11'ler merak edildi. Bayern Münih Galatasaray muhtemel 11'ler!