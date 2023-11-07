Bayern Münih Galatasaray muhtemel 11'ler!
Gündem Haberleri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. İki takım daha önce 3 kez resmi maçta karşılaştı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera sakat olduğu için yerine Günay forma giyecek. Bayern Münih ise Bundesliga'da 2. sırada yer alıyor. Bayern Münih Galatasaray muhtemel 11'ler merak edildi. Bayern Münih Galatasaray muhtemel 11'ler!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. İki takım resmi müsabakalarda 4. kez rakip olacak. İşte, Bayern Münih Galatasaray muhtemel 11'ler!
BAYERN MÜNİH GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Allianz Arena'da Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 berberlikle aldığı 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. Münih ise 3 galibiyet sonucunda 9 puanla grupta ilk sırada yer alıyor.
Bayern Muhtemel 11:
Bayern Münih : Neuer, Mazraoui-Upamecano-Min Jae-Davies, Kimmich-Goretzka, Coman-Musiala-Sane, Kane
Galatasaray Muhtemel 11'i:
Kale : Günay (Muslera)
Defans : Abdülkerim - Nelsson - Sanchez -Boey
Orta Saha : Kaan - Torreira
Barış - Kerem - Zaha
Forvet : Icardi