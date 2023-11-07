Bayern Münih Galatasaray maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih-Galatasaray maçında karşı karşıya gelecek. Bayern Münih-Galatasaray hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Bayern Münih-Galatasaray maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Bayern Münih Galatasaray maçı TV8,5 ta yayınlanacak mı?
Bayern Münih- Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Bayern Münih- Galatasaray maçı şifresiz mi ve Bayern Münih- Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor Bayern Münih Galatasaray maçı TV8,5 ta yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…
Bayern Münih ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen platformundan canlı izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Bayern Münih-Galatasaray Maçı, 08 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Bayern Münih-Galatasaray Maçı, saat 23:00 başlayacak.
Bayern Münih ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Münih'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.