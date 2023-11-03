UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih-Galatasaray maçında karşı karşıya gelecek. Bayern Münih-Galatasaray hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Bayern Münih-Galatasaray maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?

Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?

Bayern Münih- Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Bayern Münih- Galatasaray maçı şifresiz mi ve Bayern Münih- Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Bayern Münih- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih-Galatasarayhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

08-11-2023 BAYERN MÜNİH VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Bayern Münih ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BAYERN MÜNİH-GALATASARAY MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BAYERN MÜNİH-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Bayern Münih-Galatasaray Maçı, 08 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

BAYERN MÜNİH-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih-Galatasaray Maçı, saat 23:00 başlayacak.

BAYERN MÜNİH-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Münih'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.