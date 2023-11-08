Bayern Münih - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Bayern Münih - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Bayern Münih - Galatasaray maçı oynanıyor. Bayern Münih - Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Bayern Münih - Galatasaray canlı maç anlatımı ve Bayern Münih - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı kaç kaç? Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Bayern Münih - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Bayern Münih - Galatasaray maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Bayern Münih - Galatasaray maçı oynanıyor. Bayern Münih - Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Bayern Münih - Galatasaray canlı maç anlatımı ve Bayern Münih - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı kaç kaç? Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Bayern Münih - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Bayern Münih - Galatasaray maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Bayern Münih - Galatasaray maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Bayern Münih - Galatasaray maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Galatasaray maçı saat 23.00'te başlayacak.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih - Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Galatasaray maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih - Galatasaray maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.