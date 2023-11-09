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Bayern Münih - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Bayern Münih - Galatasaray maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bayern Münih - Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler Bayern Münih maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Bayern Münih - Galatasaray maç özeti! Bayern Münih - Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Bayern Münih - Galatasaray maç özeti!