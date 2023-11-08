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Bayern Münih Galatasaray maç kadrosu 11'i! Bayern Münih GS maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? Galatasaray'ın 11'i

Bu akşam temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. grup maçında Bayern Münih ile karşılaşacak. Maç öncesi Bayern Münih Galatasaray maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Peki, Bayern Münih GS maçı 11'leri açıklandı mı, belli oldu mu? İşte, Galatasaray'ın 11'i