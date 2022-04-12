Bayern Münih elendi mi? Villarreal elendi mi? Turu hangi takım geçti? Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih - Villarreal turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih elendi mi, Villarreal'e yenildi mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR EŞLEŞMELERİ NASILDIR?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

Villareal - Bayern Münih

Benfica - Liverpool

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

Manchester City - Atletico Madrid/ Chelsea - Real Madrid

Benfica - Liverpool/ Villarreal - Bayern Münih

BAYERN MUNİH ELENDİ Mİ?

Bayern Münih - Villarreal ilk maçı Villarreal 1-0 kazanmıştı. Bugünkü rövanş maçı ise 1-1 berabere bitti. Bu skora göre Bayern Münih elenmiş oldu.

İlk maç : Villarreal 1 - 0 Bayern Münih

Villarreal 1 - 0 Bayern Münih Rövanş maçı : Bayern Münih 1 - 1 Villarreal

Buna göre Bayern Münih turnuvaya veda ediyor. Villarreal yarı finale yükseldi.

Haberler.com - Gündem