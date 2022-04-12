Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih - Villarreal turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih elendi mi, Villarreal' - Haberler

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Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih - Villarreal turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih elendi mi, Villarreal'

Haberler.com - Gündem
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Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih - Villarreal turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih elendi mi, Villarreal'

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu Bayern Münih - Villarreal maçı devam ederken izleyiciler, Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih - Villarreal turu kim geçti, kim çeyrek finale çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih elendi mi, Villarreal'e yenildi mi? merak etti. Maç 1-1 sona erdi. Peki, Bayern Münih elendi mi? İşte detaylar...

Bayern Münih elendi mi? Villarreal elendi mi? Turu hangi takım geçti? Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih - Villarreal turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih elendi mi, Villarreal'e yenildi mi?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:

  • Chelsea - Real Madrid
  • Manchester City - Atletico Madrid
  • Villareal - Bayern Münih
  • Benfica - Liverpool

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

  • Manchester City - Atletico Madrid/ Chelsea - Real Madrid
  • Benfica - Liverpool/ Villarreal - Bayern Münih

Bayern Münih - Villarreal ilk maçı Villarreal 1-0 kazanmıştı. Bugünkü rövanş maçı ise 1-1 berabere bitti. Bu skora göre Bayern Münih elenmiş oldu.

  • İlk maç : Villarreal 1 - 0 Bayern Münih
  • Rövanş maçı : Bayern Münih 1 - 1 Villarreal

Buna göre Bayern Münih turnuvaya veda ediyor. Villarreal yarı finale yükseldi.

Haberler.com - Gündem

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