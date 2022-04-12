Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih - Villarreal turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih elendi mi, Villarreal'
- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu Bayern Münih - Villarreal maçı devam ederken izleyiciler, Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih - Villarreal turu kim geçti, kim çeyrek finale çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih elendi mi, Villarreal'e yenildi mi? merak etti. Maç 1-1 sona erdi. Peki, Bayern Münih elendi mi? İşte detaylar...
Bayern Münih elendi mi? Villarreal elendi mi? Turu hangi takım geçti? Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih elendi mi? Bayern Münih - Villarreal turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih elendi mi, Villarreal'e yenildi mi?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:
- Chelsea - Real Madrid
- Manchester City - Atletico Madrid
- Villareal - Bayern Münih
- Benfica - Liverpool
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:
- Manchester City - Atletico Madrid/ Chelsea - Real Madrid
- Benfica - Liverpool/ Villarreal - Bayern Münih
Bayern Münih - Villarreal ilk maçı Villarreal 1-0 kazanmıştı. Bugünkü rövanş maçı ise 1-1 berabere bitti. Bu skora göre Bayern Münih elenmiş oldu.
- İlk maç : Villarreal 1 - 0 Bayern Münih
- Rövanş maçı : Bayern Münih 1 - 1 Villarreal
Buna göre Bayern Münih turnuvaya veda ediyor. Villarreal yarı finale yükseldi.