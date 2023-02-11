Almanya Bundesliga maçının iddialı takımlarından Bayern Münih ve Bochum bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Bayern Münih- Bochum maçı heyecanla bekleniyor. Bayern Münih-Bochum maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Bayern Münih-Bochum maçı hangi kanalda? Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Bochum maçı nereden izlenir? İşte detaylar…

Bochum maçı hangi kanalda? Bayern Münih ile Bochum bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Bayern Münih - Bochum maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Bayern Münih Bochum maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Bayern Münih-Bochum maçı hangi kanalda? Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih Bochum maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

BAYERN MÜNİH BOCHUM MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ve Bochum maçı, Bein Sports 4, Bilyoner TV, Tivibu Spor 1 kanallarındandan canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYERN MÜNİH BOCHUM MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih ve Bochum maçı 11 Şubat Cumartesi günü 17.30'da gerçekleşecek.