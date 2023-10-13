Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'in Onursal Başkanı Uli Hoeness, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrası Bayern Münih Başkanı Galatasaray'a ne dedi? Bayern Münih başkanı kim merak edildi.

Bayern Münih Başkanı Galatasaray'a ne dedi? Bayern Münih başkanı kim?

Uli Hoeness, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde kulübün hedeflerinden söz etti. "6-0, 7-0, 8-0 olsun istiyorum" sözleri ile dikkatleri çekti. Peki, Bayern Münih Başkanı Galatasaray'a ne dedi? Bayern Münih başkanı kim?

BAYERN MÜNİH BAŞKANI GALATASARAY'A NE DEDİ?

Hoeness'in açıklamaları şu şekilde:

"Geçen sezon hoca değişikliği yaşadık. Tuchel, takıma ve oyunculara iyi geldi. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip bir yapımız var."

"Maçları izlediğimde 3-0 kazanınca mutlu olamıyorum. 6-0, 7-0, 8-0 olsun istiyorum. Biz buna alışık bir takımız." ifadelerini kullandı.

ULİ HONESS KİMDİR?

Doğum: 5 Ocak 1952 (71 yaşında), Ulm, Almanya

Ulrich "Uli" Hoeneß, Alman eski futbolcudur. Orta saha ve forvet pozisyonlarında oynayan Hoeneß, eski Bayern Münih başkanıdır.