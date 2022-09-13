Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih - Barcelona maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Bayern Münih - Barcelona bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Bayern Münih - Barcelona maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman?
Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Bayern Münih - Barcelona karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Bayern Münih - Barcelona maçı şifresiz mi? Bayern Münih - Barcelona maçı hakemi kim? Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih - Barcelona maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Bayern Münih ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Bayern Münih-Barcelona Maçı, 13 Eylül Salı günü oynanacak.
Bayern Münih-Barcelona Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Bayern Münih ve Barcelona, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Münih'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.