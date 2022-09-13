Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? Bayern Münih - Barcelona maçı saat kaçta? Bayern Münih - Barcelona HD canlı izleme linki?

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BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Barcelona arasında Allianz Arena stadyumunda oynanacak mücadele 13 Eylül Salı günü Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Barcelona arasındaki mücadele 13 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak.