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Bayern Münih - Barcelona 2-0 MAÇ ÖZETİ! Bayern Münih - Barcelona maç özeti izle (VİDEO)

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Şampiyonlar Ligi C grubu maçında Bayern Münih - Barcelona karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-0'lık Bayern Münih galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Bayern Münih - Barcelona maç özeti! Bayern Münih - Barcelona maç özeti izle (VİDEO)

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi C grubu maçında Bayern Münih - Barcelona karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 sonuçla Bayern Münih kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Bayern Münih - Barcelona maç özeti! Bayern Münih - Barcelona maç özeti izle (VİDEO)

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!

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