Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası bu gece oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı. İşte nefes kesen maçların sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası bu gece oynanan 8 karşılaşmaya sahne oldu. Bazı mücadelelerin gol yağmuruna döndüğü maçlarda alınan sonuçlar şöyle...
A GRUBU
A Grubun'da temsilcimiz Galatasaray Manchester United ile 3-3 berabere kalırken Bayern Münih-Kopenhga maçında da gol sesi çıkmadı. Alman devi Bayern, grup aşamalarında 17 maç sonra galip gelemedi.
B GRUBU
B Grubu 5. maçında Arsenal, sahasında Lens'i 6-0 mağlup ederken, Sevilla ise 2-0 önde olduğu maçta PSV Eindhoven'a 3-2 yenildi.
C GRUBU
C Grubu 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Napoli'yi 4-2 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak grubu lider tamamlamayı garantiledi. Grubun diğer maçında Union Berlin, Braga ile 1-1 berabere kaldı.
D GRUBU
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Inter, 3-0 geriye düştüğü maçta Benfica ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantilerken grubun diğer maçında Real Sociedad ile Salzburg 0-0 berabere kaldı.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar;
- Galatasaray-Manchester United: 3-3
- Bayern Münih-Kopenhag: 0-0
- Sevilla-PSV Eindhoven: 2-3
- Arsenal-Lens: 6-0
- Real Madrid-Napoli: 4-2
- Sporting Braga-Union Berlin: 1-1
- Real Sociedad-Salzburg: 0-0
- Benfica-Inter: 3-3