Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası bu gece oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı. İşte nefes kesen maçların sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası bu gece oynanan 8 karşılaşmaya sahne oldu. Bazı mücadelelerin gol yağmuruna döndüğü maçlarda alınan sonuçlar şöyle...

A GRUBU

A Grubun'da temsilcimiz Galatasaray Manchester United ile 3-3 berabere kalırken Bayern Münih-Kopenhga maçında da gol sesi çıkmadı. Alman devi Bayern, grup aşamalarında 17 maç sonra galip gelemedi.

B GRUBU

B Grubu 5. maçında Arsenal, sahasında Lens'i 6-0 mağlup ederken, Sevilla ise 2-0 önde olduğu maçta PSV Eindhoven'a 3-2 yenildi.

C GRUBU

C Grubu 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Napoli'yi 4-2 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak grubu lider tamamlamayı garantiledi. Grubun diğer maçında Union Berlin, Braga ile 1-1 berabere kaldı.

D GRUBU

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Inter, 3-0 geriye düştüğü maçta Benfica ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantilerken grubun diğer maçında Real Sociedad ile Salzburg 0-0 berabere kaldı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan sonuçlar;