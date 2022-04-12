Bayern München - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern München - Villarreal maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final rövanş müsabakasında Bayern München - Villarreal karşı karşıya geliyor. Bayern München - Villarreal maçı öncesi maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, hangi hakem yönetecek gibi soruların cevabı merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar ligi çeyrek final rövanş maçında heyecanla beklenen, Bayern München - Villarreal maçı Allianz Arena stadında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Bayern München - Villarreal maçı şifresiz mi? Bayern München - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
Bayern München - Villarreal 12 Nisan 2022'de saat 22.00'da Allianz Arena stadında oynanacak.
Bayern München - Villarreal maçı EXXEN TV'de naklen yayınlanacak.
Bayern München - Villarreal maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
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