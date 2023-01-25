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Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ocak Bayer Leverkusen - Bochum Bundesliga maçı nereden izlenir, link var mı?

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Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ocak Bayer Leverkusen - Bochum Bundesliga maçı nereden izlenir, link var mı?

Bugün Almanya Bundesliga maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bayer Leverkusen - Bochum maçı oldu. Futbol severler Bayer Leverkusen - Bochum maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Ocak Bayer Leverkusen - Bochum Bundesliga maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

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Bayer Leverkusen - Bochum maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Bochum maçı nerede oynanacak? Bayer Leverkusen - Bochum maçının canlı izleme linki var mı? Bayer Leverkusen - Bochumhangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?

Bayer Leverkusen - Bochum maçı 25 Ocak Çarşamba 2023 tarihinde yani bugün 22:30 'da oynanacak.

Bayer Leverkusen - Bochum maçını Bein Sports 5 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç, Leverkusen'de, BayArena Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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