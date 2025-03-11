Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bayer Leverkusen Bayern Münih golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BAYER LEVERKUSEN BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ?

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BAYER LEVERKUSEN BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAYER LEVERKUSEN BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayer Leverkusen Bayern Münih maçı Leverkusen'da, Bay Arena Stadyumu'nda oynanacak.