Restoran ve yiyecek içecek segmentinde, AVM ve caddelerde faaliyet gösteren Baydöner'in, halka arz başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Peki, BYDNR Baydöner halka arz sonuçları açıklandı mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Baydöner Restoranlarının pay başına 21 liradan, Enerya Enerjinin pay başına 88,76 liradan ilk halka arzını onayladı. Peki, Baydöner halka arz sonuçları açıklandı mı?

BAYDÖNER NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

15 Ağustos Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayan ve talep toplama işlemleri, 16 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de sona erdi. Baydöner hisse kodu #BYDNR olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Böylece yatırımcılar, #BYDNR hisse kodu ile halka arza katılabilirler.

BAYDÖNER KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Baydöner'in halka arz açıklık oranı 21,43%'tür. Toplamda 18 milyon adet lot dağıtılacaktır.

HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Baydöner halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.