Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Baydöner Restoranlarının pay başına 21 liradan, Enerya Enerjinin pay başına 88,76 liradan ilk halka arzını onayladı. Böylece yatırımcılar tarafından Baydöner halka arz ne zaman? Sorusu gündeme geldi. Peki, Baydöner halka arz ne zaman, saat kaçta? Baydöner kaç lot verir?

Baydöner halka arz ne zaman, saat kaçta? Sorusu, halka arz gününün gelmesi ile birlikte gündeme geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Baydöner Restoranlarının pay başına 21 liradan, Enerya Enerjinin pay başına 88,76 liradan ilk halka arzını onayladı. Peki, Baydöner halka arz ne zaman, saat kaçta? Baydöner kaç lot verir?

BAYDÖNER HALKA ARZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

15 Ağustos Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak ve talep toplama işlemleri, 16 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek. Baydöner hisse kodu #BYDNR olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Böylece yatırımcılar, #BYDNR hisse kodu ile halka arza katılabilirler.

BAYDÖNER KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Baydöner'in halka arz açıklık oranı 21,43%'tür. Toplamda 18 milyon adet lot dağıtılacaktır.