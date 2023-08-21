Halka arz takip eden vatandaşlar Baydöner halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Baydöner halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Arama motorlarında ise Baydöner halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Baydöner kaç lot verir, sonuçları açıklandı mı? soruları aratıldı.

Baydöner halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Baydöner kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Baydöner halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Baydöner kaç lot verir, sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte Baydöner alabileceğiniz bankalar!

BAYDÖNER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Baydöner, halka arz tarihi 15- 16 Ağustos olarak belirlendi.

BAYDÖNER HANGİ BANKALARDA VAR?

Baydöner, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

BAYDÖNER NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Baydöner halka arzın bugün borsada işlem görmesi bekleniyor.

BAYDÖNER HİSSE FİYATI NE?

Baydöner 21,00 TL'den halka arz olacak.

BAYDÖNER HALKA HİSSE KODU NE?

Baydöner hisse kodu #BDYNR olarak belirlendi.

BAYDÖNER KAÇ LOT VERİYOR?

Baydöner şirketi 18,000,000 lot veriyor.

HALKA ARZ NEDİR?



Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.