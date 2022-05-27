Baydöner hacklendi mi? Baydöner ne oldu? - Haberler

Türkiye genelinde 110'dan fazla şubesi olan Baydöner Restoranları'na siber saldırı düzenlendiği açıklandı. Merkezi İzmir'de bulunan Baydöner'in bilgi işlem yöneticisinin bilgisayarına zararlı bir yazılım ile düzenlenen saldırıda, şirketin web servis şifreleri çalındı. Peki, Baydöner hacklendi mi? Baydöner ne oldu?

BAYDÖNER HACKLENDİ Mİ?

Baydöner'e siber saldırı düzenlendiği açıklandı. Saldırıda ilk tespitlere göre 505 binden fazla kişiye ait isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, yaşadığı şehir gibi kişisel bilgiler ele geçirildi.

KVKK'nın Baydöner ile ilgili açıklaması şöyle;

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Baydöner Restoranları A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde özetle;

• İhlalin veri sorumlusunun Bilgi İşlem Yöneticisinin bilgisayarının zararlı bir yazılım ile saldırıya uğraması ve web servis şifrelerinin ele geçirilmesi sonucu gerçekleştiği,

• İhlalin 21.05.2022 tarihinde gerçekleştiği ve 22.05.2022 tarihinde tespit edildiği,

• İhlalden etkilenen kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve aboneler/üyeler olduğu,

• İhlalden etkilenen kişisel verilerin; müşterilerin isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, yaşadığı şehir bilgileri olduğu,

• İhlalden etkilenen kişi sayısının 505.337 olduğu bilgilerine yer verilmiştir.

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