Baydöner Enerji halka arz ne zaman borsada işlem görecek? (ENRYA) Baydöner kaç lot verir, hisse kodu ne?

Halka arz takip eden vatandaşlar Baydöner Enerji halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Baydöner Enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Baydöner halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Baydöner Enerji kaç lot verir, hisse kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Baydöner Enerji halka arz oransal mı, eşit mi? sorusu gündemde yer alıyor. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşlar yeni hisseleri araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise Baydöner Enerji halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Baydöner Enerji kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları yer alıyor.. İşte Baydöner Enerji alabileceğiniz bankalar!

BAYDÖNER ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Baydöner Enerji halka arz tarihleri henüz açıkanmadı.

BAYDÖNER ENERJİ HİSSE FİYATI NEDİR?

Baydöner Enerji hisse fiyatı 21,00 TL olacak.

ENER ENERJİ HİSSE KODU NEDİR?

Baydöner Enerji hisse kodu #BYDNR olarak belirlendi.

BAYDÖNER KAÇ LOT VERİYOR?

Baydöner 18.000.000 lot