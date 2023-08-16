Bayburt yangın söndürüldü mü? 5 ŞEHİRDE ORMAN YANGINI! Bayburt yangın son durum ne?

Son günlerde ülkemizin farklı bölgelerinde orman yangınları devam ediyor. Bayburt'ta çıkan yangınla ilgili merak edilen soru 'yangın söndürüldü mü?' oldu. Peki, Bayburt yangın söndürüldü mü? Bayburt yangın son durum ne? İşte detaylar...

Antalya, Eskişehir, Bolu, Bayburt ve Bingöl'de peş peşe orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Eskişehir, Bolu, Antalya, Bayburt ve Bingöl'de orman yangını çıktı. Bayburt orman yangını söndürüldü mü sorusu araştırılmaya başlandı. Bayburt yangın son durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Bayburt yangın durumu araştırılmaktadır. Peki, Bayburt yangın söndürüldü mü? Bayburt yangın son durum ne? Detaylar haberimizde...

BAYBURT YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bayburt'ta merkeze bağlı Helva köyünde henüz belirlenemeyen nedenle dağlık alanda örtü yangını çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale ediliyor. Yaklaşık 350 dekar alana yayılan yangının köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

BAYBURT YANGIN SON DURUMU NE?

Yetkililer, yangının yerleşim yerine sıçrama durumunun henüz söz konusu olmadığını belirtti. Vali Vekili Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Talha Övet ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.