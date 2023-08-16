Hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak orman yangınları da peş peşe çıkmaya başladı. Bayburt'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Peki, 16 Ağustos Bayburt yangını devam ediyor mu? Bayburt yangın söndü mü?

Ülkemizin bazı illerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Peki, Bayburt yangın söndü mü? 16 Ağustos Bayburt yangını devam ediyor mu?

BAYBURT YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Bayburt'ta merkeze bağlı Helva köyünde henüz belirlenemeyen nedenle dağlık alanda örtü yangını çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale ediliyor. Yaklaşık 350 dekar alana yayılan yangının köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, yangının yerleşim yerine sıçrama durumunun henüz söz konusu olmadığını belirtti. Vali Vekili Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Talha Övet ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.