Bayburt TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Kocaeli TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Bayburt TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Bayburt için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Bayburt TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bayburt TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Bayburt TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Bayburt etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Bayburt TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Bayburt TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Bayburt TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

BAYBURT TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

18 Aralık tarihinde Sivas TOKİ kura çekimlerinin sona ermesinin ardından 19 Aralık Pazartesi günü TOKİ kura çekilişi sırası BAYBURT'a denk gelmektedir. Buna göre Bayburt TOKİ kura çekimi 19 Aralık tarihinde TOKİ Tv Youtube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek olan kura tarihleri, TOKİ başkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden bildirildi.

TOKİ BAYBURT 2022 KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ başkanlığının sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımların ardından Bayburt ili için yapılacak olan TOKİ kura çekiminin tarihleri 19 Aralık Pazartesi günü olarak vatandaşlara duyuruldu. Buna göre Bayburt TOKİ kura çekimi işlemi 19 Aralık Pazartesi günü tarihinde gerçekleştirilecek.

BAYBURT TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesitesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Sivas sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET BAYBURT TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak E- DEVLET BAYBURT TOKİ KURA SONUCU SORGULAMAEKRANI'na tıklayınız.