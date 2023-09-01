Bayburt'ta otomobil mera alanına girdi, 2 kişi yaralandı

Bayburt'un Kozluk köyü yaylasında meydana gelen trafik kazasında, İran uyruklu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada otomobil mera alanına çıktı ve kontrolsüz bir şekilde sürücü ve yolcu hafif yaralar aldı. İranlılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek şehir merkezine getirildi.

Bayburt'un Kozluk köyü yaylasında yoldan çıkan otomobil meraya girdi. Kazada İran uyruklu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kozluk köyü yaylası yakınlarında trafik kazası meydana geldi. İran uyruklu oldukları belirlenen iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar. 61 AFT 186 plakalı araç sürücüsü A.S., Trabzon istikametine doğru seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan ve yan tarafta bulunan mera alanına kontrolsüz bir şekilde sapan sürücü A.S., ve araçta bulunan F.M., kazada hafif yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri kazaya müdahale ettiler. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen İranlılar, AFAD ekipleri kontrolünde güvenli bir şekilde şehir merkezine getirildi. - BAYBURT