Bayburt'ta Otomobil Ayıya Çarptı, 5 Kişi Yaralandı
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Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, önüne çıkan ayıya çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, ayı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bayburt'ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu. Kazada araçta bulunan 5 kişide hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Bayburt- Erzurum karayolu Gez köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.A., idaresindeki 69 AAF 905 plakalı araç, aniden önüne çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 5 kişi hafif yaralanırken, ayı olay yerinde telef oldu.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldılar. - BAYBURT