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Bayburt'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bayburt'ta okullar tatil edildi mi? Son dakika Bayburt'ta okullar yarın tatil mi?

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Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Bayburt'ta okullar tatil mi? Merak ediliyor. Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Bayburt'ta okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Bayburt'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bayburt'ta okullar tatil edildi mi? Bayburt'ta okullar yarın tatil mi?

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Bayburt'ta okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bayburt'ta yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Bayburt'ta okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Bayburt'ta okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bayburt'ta okullar tatil edildi mi? Bayburt'ta okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

BAYBURT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Bayburt İl genelinde, ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ BAYBURT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü için Bayburt Valiliğinden açıklama geldi. Olumsuz hava şartları sebebiyle okullara bir günlük ara verildiği açıklandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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