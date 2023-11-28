Bayburt'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilinçlendirme Çalışmaları

Bayburt'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, kamu kurumları ve sağlık kuruluşları ziyaret edilerek bilinçlendirici afişler asıldı ve broşürler dağıtıldı.

Bayburt'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri dahilinde çalışmalar devam ederken, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce kamu kurum kuruluşları, vatandaşların sıkça uğradığı sağlık kuruluşları gezilerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şiddetle mücadelede bilinçlendirici bilgiler içeren afişleri görünür yerlere asıldı, vatandaşlara konuyla alakalı broşürler dağıtıldı.

'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans', Şiddete Dur Diyelim' yazılı afişler eczane, okul, dolmuş durakları, market, manav önlerine asılarak, şiddete afişlerle dikkat çekildi. Öte yandan, 'Bu İlde ŞÖNİM(Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) Var', 'Şiddet Gördüğümde ya da Tanık Olduğumda Sessiz Kalmıyorum, Arıyorum' afişleriyle, fiziksel şiddete, siber şiddete, psiko-sosyal şiddete, ekonomik şiddete maruz kalındığı ya da tanık olunduğu takdirde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattına ihbarda bulunulması ve destek alınması gerektiği vurgulandı. - BAYBURT