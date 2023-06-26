Bayburt'ta deprem mi oldu? 26 Haziran Bayburt kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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BAYBUR'TA DEPREM Mİ OLDU?

Bayburt merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.6 şiddetinde meydana geldi. Deprem saat 09:45'de kaydedildi.