Bayburt okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bayburt okul yok mu (Son Dakika Bayburt Valiliği)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ocak Çarşamba günü için yaptığı hava durumu uyarıları sonrası Bayburt'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Bayburt'daki öğrenciler ve veliler, tatil durumunun açıklanmasını bekliyor. Bu durum, özellikle öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Bayburt okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Bayburt okul yok mu?

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

BAYBURT OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

31 Aralık 2024 (Salı): 31 Aralık okullarda eğitim olacak.

1 Ocak 2025 (Çarşamba): Yılbaşı günü, Türkiye genelinde resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.

1 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Çarşamba günü tatil olacak.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLDU?

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı okullar da 1 Ocak Çarşamba günü tatil olacak.

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

Yılbaşında ve 2025 yılı ilk günlerinde ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı, genellikle az bulutlu, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu bir havanın etkili olması bekleniyor. Salı günü Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Ordu ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karaman ve Niğde çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 2025 yılının ilk günü yurtta yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklığının; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

31.12.2024-01.01.2025 Arasında Bazı Merkezlerimizde Beklenen Hava Durumu

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 4, en yüksek 11 derece.

İzmir: Az bulutlu gece ve sabah saatlerinde iç kesimleri puslu ve yer yer sisli, en düşük 6, en yüksek 15 derece.

Konya: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 6 derece.

Antalya: Az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 18 derece.

Adana: Parçalı bulutlu, en düşük 5, en yüksek 18 derece.

Diyarbakır: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -2, en yüksek 10 derece.

Erzurum: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -15, en yüksek -4 derece.

Trabzon: Çok bulutlu, Salı günü aralıklı yağmurlu, en düşük 8, en yüksek 11 derece.