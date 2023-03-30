Kar yağışının mart ayına rağmen etkisini göstermesi ile birlikte Bayburt okullar tatil mi? Sorusu, öğrenciler tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Öğrenciler Bayburt bugün okullar tatil mi, değil mi merak ediyor ve bu sebeple internet üzerinde Bayburt okullar tatil mi? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bayburt okullar tatil mi? Bayburt bugün okullar tatil mi, değil mi? 30 Mart okul tatil olan iller listesi!

Bayburt okullar tatil mi? Sorusu, özellikle kar yağışının birçok ilde etkisini göstermesi ile birlikte en çok merak edilen ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler resmi açıklamalar ile birlikte Bayburt okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, Bayburt okullar tatil mi? Bayburt bugün okullar tatil mi, değil mi? 30 Mart okul tatil olan iller listesi!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisi gösterdiği illerde eğitim öğretime ara verildi. Buzlanma ve soğuk havanın etkisi gösteren illerde 30 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime bu nedenle ara verildi.

BAYBURT'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, DEĞİL Mİ 2023?

Bayburt`ta il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak. İşte 30 Mart okulların tatil olduğu o iller;

Gümüşhane

Ordu

Yozgat

Nevşehir

Sivas

Bayburt

Samsun

Muş

Erzincan

Giresun

Belirtilen illerde yapılan resmi açıklamalar dahilinde 30 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir.