Bayburt okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Bayburt okullar yok mu? (Bayburt VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

Türkiye genelinde seyreden olumsuz hava koşulları Bayburt ilimizde de etkisini gösterdi. Öğrenciler ve veliler ise Bayburt okullar tatil mi, merak etti. Peki, Bayburt okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Bayburt okullar yok mu?

METEOROLOJİ UYARDI

Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2025) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bayburt OKULLAR TATİL Mİ?

Bayburt Valiliğinden 27 Şubat Perşembe günü ile ilgili tatil duyurusu yapılmadı.

Bayburt HAVA DURUMU

27 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

VAN

Van'ın Çatak, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

RİZE

Rize'de 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

ARTVİN

Artvin'de 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

SİNOP

Sinop'ta 27 Şubat Perşembe günü bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

GİRESUN

Giresun'da 27 Şubat Perşembe günü bazı ilçelerde eğitime ara verildi.