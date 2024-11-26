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Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt Valiliği Açıklaması)?

Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt Valiliği Açıklaması)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray için sarı kodda uyarı verildi. Peki, Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt Valiliği Açıklaması)?

Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu ( Bayburt Valiliği Açıklaması)?

BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?

Bayburt Valis Mustafa Eldivan paylaşımında "İlimizde olumsuz kış şartlarının etkisinin devam etmesi ve beraberinde buzlanma riski nedeniyle, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü İl genelinde eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür." dedi.

Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt Valiliği Açıklaması)?


METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürliğü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Buna göre yağışların; Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarı verildi. Bu iller arasında Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray bulunuyor. Bu durum, Bayburt'ta okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Bayburt okullar tatil mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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