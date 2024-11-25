Bayburt okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bayburt'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı günü tüm okullar tatil edildi. Valilik, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağını duyurdu. Bayburt okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bayburt'ta okul yok mu?

BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?

Bayburt Valiliği, sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Tatil Kararı:"İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

İdari İzin : Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller, 26 Kasım Salı günü idari izinli sayılacak.

16 İLDE OKULLAR TATİL

Erzincan, Sivas, Bolu, Nevşehir, Yozgat, Ordu, Bayburt ve Kayseri il genelinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Ayrıca Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde, Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran, Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli, Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye, Giresun'un Dereli ve Doğankent, Adana'nın Tufanbeyli ve Karabük'ün Eflani ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.