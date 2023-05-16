Bayburt milletvekilleri kimler? 28. Dönem Bayburt AK Parti, MHP, CHP milletvekil listesi! Bayburt milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bayburt milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bayburt milletvekilleri kimler? Bayburt seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
BAYBURT MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Bayburt milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Bayburt milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP Bayburt milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
BAYBURT MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Orhan Ateş
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023