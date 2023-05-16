Bayburt milletvekilleri kimler? 28. Dönem Bayburt AK Parti, MHP, CHP milletvekil listesi! Bayburt milletvekili seçim sonuçları!

2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz

BAYBURT MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Bayburt milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Bayburt milletvekilleri kim? AK Parti, CHP, MHP Bayburt milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

BAYBURT MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Orhan Ateş