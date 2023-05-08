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Bayburt kaç milletvekili çıkarıyor 2023? Bayburt kaç milletvekili var?

Bayburt kaç milletvekili çıkarıyor 2023? Bayburt kaç milletvekili var?

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14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala illerin çıkaracağı milletvekili sayıları merak ediliyor. Peki Bayburt kaç milletvekili çıkarıyor 2023? Bayburt kaç milletvekili var?

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Bayburt kaç milletvekili çıkarıyor? 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kala illerin çıkaracağı milletvekili sayıları merak ediliyor. Peki Bayburt kaç milletvekili çıkarıyor 2023? Bayburt kaç milletvekili var? Detaylar...

BAYBURT KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

2018'de yapılan seçimde 1 milletvekili çıkarabilen Bayburt ilinin milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %85,98 oranlarında gerçekleşmişti.

Bu seçimde Bayburt ilinin çıkaracağı vekil sayısı bir vekil daha azalmıştır. Bayburt ili bu seçimde 1 milletvekili çıkaracaktır.

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