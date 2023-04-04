Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar saati kaçta? 4 Nisan Bayburt, Bilecik, Bingöl için iftar vakti ne zaman? Bayburt, Bilecik, Bingöl akşam ezanı saati!

Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçların açıldığı vakit olan Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar vakti ne zaman, saat kaçta? Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların açıldığı Bayburt, Bilecik, Bingöl akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Bayburt, Bilecik, Bingöl akşam ezanı saati ile ilgili bilgiler...