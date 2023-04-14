Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar saati kaçta? 14 Nisan Bayburt, Bilecik, Bingöl için iftar vakti ne zaman? Bayburt, Bilecik, Bingöl akşam ezanı saati!
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Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçların açıldığı vakit olan Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar vakti ne zaman, saat kaçta? Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların açıldığı Bayburt, Bilecik, Bingöl akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Bayburt, Bilecik, Bingöl akşam ezanı saati ile ilgili bilgiler...
Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar saati! Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçların açıldığı vakit olan Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar vakti ne zaman, saat kaçta? Bayburt, Bilecik, Bingöl iftar saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların açıldığı Bayburt, Bilecik, Bingöl akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Bayburt, Bilecik, Bingöl akşam ezanı saati ile ilgili bilgiler haberimizde...
BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL İFTAR VAKTİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre iftar vakitleri şu şekildedir:
- Bayburt için iftar vakti saati: 19:03
- Bilecik için iftar vakti saati:19:44
- Bingöl için iftar vakti saati: 19:00
BİNGÖL İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1444
|23 Mart 2023 Perşembe
|04:48
|06:11
|12:30
|15:57
|18:39
|19:56
|2 Ramazan 1444
|24 Mart 2023 Cuma
|04:47
|06:09
|12:30
|15:57
|18:40
|19:57
|3 Ramazan 1444
|25 Mart 2023 Cumartesi
|04:45
|06:08
|12:29
|15:57
|18:41
|19:58
|4 Ramazan 1444
|26 Mart 2023 Pazar
|04:43
|06:06
|12:29
|15:58
|18:42
|19:59
|5 Ramazan 1444
|27 Mart 2023 Pazartesi
|04:41
|06:05
|12:29
|15:58
|18:43
|20:00
|6 Ramazan 1444
|28 Mart 2023 Salı
|04:40
|06:03
|12:28
|15:59
|18:44
|20:02
|7 Ramazan 1444
|29 Mart 2023 Çarşamba
|04:38
|06:01
|12:28
|15:59
|18:45
|20:03
|8 Ramazan 1444
|30 Mart 2023 Perşembe
|04:36
|06:00
|12:28
|15:59
|18:46
|20:04
|9 Ramazan 1444
|31 Mart 2023 Cuma
|04:34
|05:58
|12:27
|16:00
|18:47
|20:05
|10 Ramazan 1444
|01 Nisan 2023 Cumartesi
|04:33
|05:57
|12:27
|16:00
|18:48
|20:06
|11 Ramazan 1444
|02 Nisan 2023 Pazar
|04:31
|05:55
|12:27
|16:00
|18:49
|20:07
|12 Ramazan 1444
|03 Nisan 2023 Pazartesi
|04:29
|05:54
|12:27
|16:01
|18:50
|20:08
|13 Ramazan 1444
|04 Nisan 2023 Salı
|04:27
|05:52
|12:26
|16:01
|18:50
|20:10
|14 Ramazan 1444
|05 Nisan 2023 Çarşamba
|04:26
|05:51
|12:26
|16:01
|18:51
|20:11
|15 Ramazan 1444
|06 Nisan 2023 Perşembe
|04:24
|05:49
|12:26
|16:02
|18:52
|20:12
|16 Ramazan 1444
|07 Nisan 2023 Cuma
|04:22
|05:47
|12:25
|16:02
|18:53
|20:13
|17 Ramazan 1444
|08 Nisan 2023 Cumartesi
|04:20
|05:46
|12:25
|16:02
|18:54
|20:14
|18 Ramazan 1444
|09 Nisan 2023 Pazar
|04:19
|05:44
|12:25
|16:03
|18:55
|20:16
|19 Ramazan 1444
|10 Nisan 2023 Pazartesi
|04:17
|05:43
|12:25
|16:03
|18:56
|20:17
|20 Ramazan 1444
|11 Nisan 2023 Salı
|04:15
|05:41
|12:24
|16:03
|18:57
|20:18
|21 Ramazan 1444
|12 Nisan 2023 Çarşamba
|04:13
|05:40
|12:24
|16:03
|18:58
|20:19
|22 Ramazan 1444
|13 Nisan 2023 Perşembe
|04:11
|05:38
|12:24
|16:04
|18:59
|20:20
|23 Ramazan 1444
|14 Nisan 2023 Cuma
|04:10
|05:37
|12:24
|16:04
|19:00
|20:22
|24 Ramazan 1444
|15 Nisan 2023 Cumartesi
|04:08
|05:36
|12:23
|16:04
|19:01
|20:23
|25 Ramazan 1444
|16 Nisan 2023 Pazar
|04:06
|05:34
|12:23
|16:05
|19:02
|20:24
|26 Ramazan 1444
|17 Nisan 2023 Pazartesi
|04:04
|05:33
|12:23
|16:05
|19:03
|20:25
|Kadir Gecesi
|27 Ramazan 1444
|18 Nisan 2023 Salı
|04:03
|05:31
|12:23
|16:05
|19:04
|20:27
|28 Ramazan 1444
|19 Nisan 2023 Çarşamba
|04:01
|05:30
|12:22
|16:05
|19:05
|20:28
|29 Ramazan 1444
|20 Nisan 2023 Perşembe
|03:59
|05:28
|12:22
|16:06
|19:06
|20:29
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı :06:05