Bayburt Aile Sosyal ve Hizmetler İl Müdürlüğü, Konursu köyünde kadınlarla buluştu

Bayburt Aile Sosyal ve Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Konursu köyünde kadınlarla bir araya geldi. İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan ve Psikolojik Danışman Yasemin Alibeyoğlu, kadınlara hizmetler hakkında bilgi verdi ve sorularını yanıtladı. Kadınlar, şiddete karşı olduklarını belirterek teşekkür etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde devam eden bilgilendirme faaliyetleri dahilinde, Bayburt Aile Sosyal ve Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri bu kez Konursu köyünde yaşayan kadınlarla bir araya gelerek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hakkında bilgiler verdiler.

Düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan ve Psikolojik Danışman Yasemin Alibeyoğlu, ayrıca kurum ve kuruluşların verdiği hizmetler hakkında kadınları bilgilendirerek, verilen hizmetlerden ücretsiz bir şekilde faydalanabileceklerini söylediler. Kadınların merak ettiği soruları yanıtlayan Daştan ve Alibeyoğlu, ikramlar eşliğinde kadınlarla bir süre sohbet ettiler.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten köy kadınları, özellikle kadınlara yapılan psikolojik ve fiziksel şiddeti kınadıklarını ifade ederek Daştan ve Alibeyoğlu'na verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ettiler. - BAYBURT