Bayern Münih ve Galatasaray maçının detayları araştırılıyor. Galatasaray maçının ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken yayın detayları da araştırıldı. Bu önemli maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, BAY hangi takım? BAY açılımı ne?

Galatasaray, Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Maçın ne zaman ve hangi saatte başlayacağı ve yayının diğer detayları merak konusu. Peki, Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? BAY hangi takım? BAY açılımı ne? İşte detaylar...

BAY HANGİ TAKIM?

FC Bayern München, Almanya'nın Münih kentinde kurulmuş Alman spor kulübüdür. Bayern Münih, futbol tarihinde birçok başarıya sahiptir. 2 Kıtalararası Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 32'i Bundesliga olmak üzere toplam 33 Almanya Ligi ve 20 Alman Kupası'na sahiptir. Almanya'nın en başarılı kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla Benfica ve Barcelona'dan sonra bu alanda 3. sıradadır. Bayern Münih'in ayrıca satranç, hentbol, basketbol, jimnastik, bowling ve masa tenisi şubeleri vardır. Gelirleri açısından 1,85 milyar $ ile Almanya'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük kulübüdür.