Bugün Star TV'de Bay Cam filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce vatandaşlar, Bay Cam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bay Cam filmi ne zaman çıktı? Bay Cam nerede çekildi, hangi ülke yapımı? merak ediyor. Peki, Bay Cam filmi hangi ülkede çekildi? Bay Cam filminin konusu nedir? Bay Cam oyuncuları kimler? İşte detaylar...

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BAY CAM NE ZAMAN ÇIKTI, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

Bay Cam 2019 ABD yapımı bir filmdir. M. Night Shyamalan'ın yönetmenliğini yaptığı Bay Cam filmi Bilim Kurgu, Fantastik ve Gerilim türünde bir filmdir.

BAY CAM KONUSU NEDİR?

"Bay Cam" filminde, aşırı güçlü ve zarar görmeme yeteneğine sahip olan David Dunn Kevin Wendell Crumb'ın parçalanmış kişiliklerinden biri olan ve en tehlikelisi olarak öne çıkan The Beast'in peşine düşüyor. Bu kovalamaca sırasında, kemiklerinin narinliğini şeytani zekası ile dengeleyen Mr. Glass'ın gölgesi de yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Glass'ın bildiği kimi sırlar iki adam için de kritik düzeyde önem kazanıyor. Aynı psikiyatri kliniğinde tedavi gören üç adam, birbirlerinden bambaşka karakterlerde olmalarına rağmen, "süper kahraman olduklarına inanan insanlar" üzerine uzmanlaşmış olan bir psikiyatrın bakımında tedavi için psikiyatri merkezine yatırılıyor. Ancak Mr. Glass ve Crumb'ın bir araya gelişi, kaçınılmaz olarak bir firar ile sonuçlanıyor. Onları durdurabilecek tek kişi olan Dunn da arkalarından firar ederek ikilinin peşine düşüyor...

BAY CAM OYUNCULARI KİMLER?

James McAvoy

Bruce Willis

Anya Taylor-Joy