Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hafize Gaye Erkan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hafize Gaye Erkan'ın eşi ise merak edildi. Arama motorlarında sıklıkla Batur Biçer kimdir, ne iş yapıyor? Hafize Gaye Erkan eşi kimdir? Hafize Gaye Erkan eşi Batu Biçer kaç yaşında? soruları araştırılıyor.

Herkes onu "Müthiş Türk kızı" olarak biliyor! Merkez Bankası'nın başına geçmesi beklenen Hafize Gaye Erkan kimdir?

Batur Biçer kimdir, ne iş yapıyor? Hafize Gaye Erkan eşi kimdir? Hafize Gaye Erkan eşi Batu Biçer kaç yaşında? soruları gündemde yerini aldı. Hafize Gaye Erkan (d. 1982), Türk ekonomist ve mühendis. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Hafize Gaye Erkan'ın eşi ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Batur Biçer kimdir, ne iş yapıyor? Hafize Gaye Erkan eşi kimdir? Hafize Gaye Erkan eşi Batu Biçer kaç yaşında?

BATUR BİÇER KİMDİR?

Ana dili Türkçe dışında iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Hafize Gaye Erkan, finans uzmanı Batur Biçer ile evlidir. Çiftin Aslan Selim adında bir oğlu vardır. Batur Biçer, Endüstri Mühendisiği bölümünü okumuştur. 1997 senesinde Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. Çift Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim gördüğü dönemlerde tanışmıştır.