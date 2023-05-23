Batum, Karadeniz'in incisi olarak adlandırılan bir şehirdir. Gürcistan'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle bezenmiş bu şehir, turistler için keşfedilmesi gereken bir destinasyondur. Batum hakkında merak edilenler ise oldukça fazla. Arama motorlarında Batum nerede? Batum'da gezilecek yerler neresi? soruları araştırılıyor.

Batum, önemli bir liman ve ticaret merkezi olarak hizmet vermektedir. Subtropikal bir bölgede yer almaktadır. Narenciye ve çay gibi tarımsal ürünler bakımından zengindir. Sevilerek gezilen yerler arasında yer alan Batum hakkında Batum nerede? Batum'da gezilecek yerler neresi? soruları araştırılıyor.

BATUM NEREDE?

Batum, Gürcistan'ın özerk cumhuriyeti Acara'nın başkenti olan Karadeniz kıyısındaki liman kenti. Nüfusu 169.100 (2020 sayımı) olan Batum, önemli bir liman ve ticaret merkezi olarak hizmet vermektedir. Subtropikal bir bölgede yer almaktadır. Narenciye ve çay gibi tarımsal ürünler bakımından zengindir.

Batum, Transkafkasya Demiryolu'nun ve Bakü petrol boru hattının son bulduğu önemli liman ve ticaret merkezidir. Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıktadır ve subtropikal iklimin olduğu bölgede bol meyve ve çay yetişir. Petrol rafinerisi ve gemi yapımcılığıyla da tanınmıştır. Türkiye'yi karayoluyla Gürcistan ile Azerbaycan'a ve Orta Asya cumhuriyetlerine bağlayan Sarp Sınır Kapısı Batum'a açılır.

Batı Karadeniz'in incisi olarak kabul edilen Batum, hem doğal güzellikleri hem de ekonomik avantajlarıyla turistlerin gözdesi haline gelmiş bir şehirdir. Gürcistan'ın Karadeniz'e kıyısı olan bu şehir, hem sahilinin güzelliği hem de cazip fiyatlarıyla ziyaretçileri kendine çekmektedir. Batum'a ulaşım konusunda sorun yaşamadan komşu ülkelerden ve diğer ülkelerden ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bu haberde Batum'un konumu, ulaşım olanakları ve ziyaretçilere sunduğu imkanlar hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

BATUM'DA NELER MEŞHURDUR?

Batum, kendine özgü mimarisi, yemyeşil parkları, uzun plajları ve göz alıcı modern yapılarıyla dikkat çeken bir şehirdir. Aynı zamanda, birçok tarihi anıt ve müze de içermektedir. Şehrin ana meydanı olan Avrupa Meydanı, etkileyici bir şekilde dekore edilmiştir ve şehirdeki sosyal hayatın merkezi konumundadır.

Batum, ayrıca tütün ve çay gibi tarım ürünleriyle ünlüdür. Şehir, tütün işleme tesisleri ve çay bahçeleriyle çevrilidir. Bu nedenle, Batum'a gelen ziyaretçiler, yerel üretim çayları ve tütün ürünlerini deneyimleme fırsatı bulabilirler.

BATUM'DA GEZİLECEK YERLER NERESİ?

Batum'da ziyaretçilerin keşfedebileceği birçok ilginç yer bulunmaktadır. İşte Batum'da mutlaka görmeniz gereken bazı yerler:

Batum Botanik Bahçesi: Batum Botanik Bahçesi, Karadeniz'in kıyısında yer alan büyüleyici bir bahçedir. 1912 yılında kurulan bahçe, dünyanın farklı bölgelerinden binlerce bitki çeşidini barındırmaktadır.

Batum Deniz Feneri: Batum Deniz Feneri, şehrin sembolik yapısıdır. Tarihi fener, Karadeniz'e kıyısı olan birçok ülkeden gelen gemilerin güvenliğini sağlamak için kullanılmıştır. Günümüzde, ziyaretçiler fenerin tepesine çıkarak muhteşem manzaraların keyfini çıkarabilirler.

Gürcistan Devlet Tarih Müzesi: Gürcistan Devlet Tarih Müzesi, Batum'da bulunan önemli bir müzedir. Müze, Gürcistan'ın tarihi ve kültürel mirasını sergileyen birçok koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır. Ziyaretçiler, eski çağlardan günümüze kadar uzanan Gürcü medeniyetinin izlerini burada keşfedebilirler.

Medea Heykeli: Batum'da bulunan Medea Heykeli, antik Yunan mitolojisine dayanan bir yapıttır. Efsaneye göre, Medea Kolhis Prensesi olarak bilinir ve Batum, Kolhis Krallığı'nın merkezi olduğu düşünülmektedir. Heykel, şehrin sembolü haline gelmiştir.

Piazza Meydanı: Piazza Meydanı, Batum'un en canlı bölgelerinden biridir. Meydan, restoranlar, kafeler, mağazalar ve gece kulüpleriyle doludur. Gece hayatının tadını çıkarmak isteyen ziyaretçiler için ideal bir yerdir.

Batum Sahili: Batum, uzun ve güzel kumsallarıyla ünlüdür. Şehrin sahilinde yürüyüş yapabilir, güneşlenebilir ve denize girebilirsiniz. Ayrıca sahil boyunca yer alan restoranlarda Karadeniz mutfağının lezzetlerini deneyebilirsiniz.

Tarihi mirası, modern yapıları, yeşil parkları ve eşsiz sahiliyle ziyaretçilerini büyüler. Batum'u gezmek isteyenler, tarihi mekanları, müzeleri ve canlı atmosferi ile dolu bu eşsiz şehri keşfedebilirler.