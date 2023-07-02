Batum'a giden vatandaşlar kur farkından şikayetçi

Bayram tatilinin son günlerinde Batum'a gezmeye giden vatandaşlar, kur farkından dolayı oluşan pahalılığa dikkat çekti. Fiyatların Türkiye'ye kıyasla çok bir farkı olmadığını belirten vatandaşlar, Batum'un yine de görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

UĞUR İSTANBULLU

Bayram tatilinin son günlerinde Batum'a gezmeye giden ve kur farkından dolayı fiyatların pahalılığından yakınan bir vatandaş, "Fiyatlar aslında Türkiye'ye kıyasla çok bir farkı yok… Yani tamamen eşitlenmiş diyebilirim. Lari son yıllarda değerlenince dolayısıyla Türk parası değer kaybetti ama yine de gidip görmeye değer bir yer" dedi.

Kurban Bayramı'nın son günlerinde Artvin Hopa İlçesi Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk devam ediyor. Batum'a gezmeye giden vatandaşlar, kur farkından dolayı oluşan pahalılığa dikkat çekti.

"NERSİ UCUZ Kİ, BATUM UCUZ OLSUN"

Ordu'dan Batum'a gezmeye gelen Güner, "İnşallah Batum'a geçeceğiz tabi bayram üzeri giriş çıkışlar yoğun oluyor ve Ordudan gelip Batum'a geçiyoruz" diye konuştu.

Tülay Yılmaz, "Yozgat Sarıkaya'dan tatilde gezmeye geldim. Sarp'a ilk defa geldim. İlk defa geldiğim içim hiçbir bilgim yok. Vallahi neresi ucuz ki, her yer aynı. Yoğunluk var biz birkaç saattir bekliyoruz ama çok bekleyenler var. Vallahi Karadeniz'in dağlarını taşlarını gezdik" dedi.

Batum'a geçmeye çalışan bir başka vatandaş ise "Gezi amaçlı Batum'a gidiyoruz. İstanbul'dan yalnız geldim, gideceğiz gezeceğiz merak ettik. İçeri girmediğim için fiyatlar konusunda bilgim yok" diye konuştu.

"100 LİRAYA BATUM'DA BİR SİGARA ALIP YANINDA SADECE BİR ÇAY İÇEBİLİRSİN"

Batum'dan gelen Orkun Sungur ise şu şekilde konuştu:

"İçeri girip biraz dolaştık evet içeri çok güzel ama çok pahalı, eğlenceli. Lari'den kaynaklı. ve her yerde aynı paraya bozmuyorlar bir yerde 9'a bazı yerlerde ise 12 ye bozuyor. Biz içerde çok para harcamadık yani içerde sadece yedik, içtik, giysi ve eğlence tarzında bir şey yapmadık. 100 TL'ye bir sigara yanına bir çay içersin başka bir şey yapamazsın."

"GÜRCİSTANDAKİ FİYATLAR TÜRKİYEYLE EŞİRTLENMİŞ DURUMDA"

Batum'dan gelen vatandaş, "Gürcistan'dan geliyorum, Gürcistan güzel, kalabalık hava çok sıcaktı ama oradan dönüş şartları çok zordu. İstanbul'da yaşıyorum, Orduya gelmiştim ve annemlerle günü birlik geçtik Batum'a. Fiyatlar aslında Türkiye'ye kıyasla çok bir farkı yok. Sadece sigara ve alkol bir tık daha uygun o da yani çok cüzi bir miktar. Yani tamamen eşitlenmiş diyebilirim. Lari son yıllarda değerlenince dolayısıyla Türk parası değer kaybetti ama yine de gidip görmeye değer bir yer."

Hopalı Vatandaş, "Cebimde sadece 200 TL var ve ben Batum'a geçersem, geçişte bir pul alırım 150 TL'ye. 50 lira'ya orada bir çay içer, gelirim. Başka da bir şey yapamam."