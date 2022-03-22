Batuhan ve Yağmur sevgili mi? Survivor 2022 Batuhan ve Yağmur sevgili olduğu iddiaları doğru mu? Batuhan'ın sevgilisi var mı, kimdir? - Haberler

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Batuhan ve Yağmur sevgili mi? Survivor 2022 Batuhan ve Yağmur sevgili olduğu iddiaları doğru mu? Batuhan'ın sevgilisi var mı, kimdir?

Haberler.com - Gündem
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Batuhan ve Yağmur sevgili mi? Survivor 2022 Batuhan ve Yağmur sevgili olduğu iddiaları doğru mu? Batuhan'ın sevgilisi var mı, kimdir?

Survivor 2022 tüm heyecanıyla devam ederken başarılı yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın kalbini Gönüllüler takımından Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddia edildi. Bunun ardından izleyiciler, Batuhan ve Yağmur sevgili mi? Survivor 2022 Batuhan ve Yağmur sevgili olduğu iddiaları doğru mu? Batuhan'ın sevgilisi var mı, kimdir? merak etti. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Batuhan ve Yağmur sevgili mi? Survivor 2022 Batuhan ve Yağmur sevgili olduğu iddiaları doğru mu? Batuhan'ın sevgilisi var mı, kimdir?

SURVİVOR BATUHAN VE YAĞMUR SEVGİLİ Mİ?

Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran ve şu sıralar Survivor All Star 2022 yarışmasında ter döken Batuhan Karacakaya'nın kalbini Gönüllüler takımından Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddia edildi.

Ünlüler takımında yarışan Batuhan Karacakaya'nın, Gönüllüler takımında mücadele eden Yağmur Banda ile aşk yaşadığı iddia edildi. Karacakaya ve Banda'nın bu aşk iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Batuhan ve Yağmur sevgili mi? Survivor 2022 Batuhan ve Yağmur sevgili olduğu iddiaları doğru mu? Batuhan'ın sevgilisi var mı, kimdir?

BATUHAN VE YAĞMUR SEVGİLİ OLDUĞU İDDİALARI DOĞRU MU?

Geçtiğimiz bölümde Ünlüler takımında Batuhan hafif bir sakatlık yaşamıştı. Oyun alanında sakatlık geçiren Batuhan'ın ardından kamera hemen Yağmur'a dönmüştü. Yani Batuhan'ın sakatlanmasından sonra kamera Yağmur'u göstermişti. İşte bunun ardından izleyiciler Yağmur ve Batuhan sevgili mi sorusunu akıllara getirmişti. Batuhan Karacakaya'nın kalbini Gönüllüler takımından Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddia edildi. Fakat ikili kesin olarak sevgili mi resmi bir açıklama bulunmuyor.

Haberler.com - Gündem

Batuhan Karacakaya, Survivor 2022, Gündem, Magazin, Haberler

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