Batuhan Mumcu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Batuhan Mumcu ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Batuhan Mumcu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Batuhan Mumcu ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Batuhan Mumcu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

BATUHAN MUMCU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Batuhan Mumcu, 1983 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Atılım Üniversitesi'nde tamamlayan Mumcu, doktora eğitimine de Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde devam ediyor. Tarım Bakanlığı'nda danışman ve vekaleten Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevinde de bulunan Mumcu, 2018 yılında Kültür Ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü getirildi. Mumcu, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ve Ziraat Bankası Bosna-Hersek'in de yönetim kurulu üyeliğini yürüttü.. Mumcu, TRT'deki Teşkilat isimli dizide de rol almıştı. 21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcısı oldu.