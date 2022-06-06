Batuhan Kör kimdir? Batuhan Kör hayatı ve biyografisi! Batuhan Kör kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Batuhan Kör merak konusu oldu. İşte Batuhan Kör hakkında merak edilen Batuhan Kör kimdir, Batuhan Kör hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BATUHAN KÖR KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Mart 2001 21 yaşında Trabzon Boy: 1,81 m Batuhan Kör (d. 9 Mart 2001, Trabzon) santrfor mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. 1. Lig takımlarından Bursaspor'da forma giymektedir. Batuhan Kör, 6 Şubat 2014 yılında futbola Bursaspor'da başladı. 9 Temmuz 2019 tarihinde Bursaspor ile Haziran 2023'e kadar sürecek profesyonel sözleşmeyi imzaladı. 15 Aralık 2020'de Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye karşı oynadıkları maçta 4 gol attı.

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